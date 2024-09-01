📚 День знаний отметили в лицее Крымской весны Симферопольского района В целях безопасности линейку провели в актовом зале, участвовали только 1 и 11 классы.
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📚 День знаний отметили в лицее Крымской весны Симферопольского района В целях безопасности линейку провели в актовом зале, участвовали только 1 и 11 классы.