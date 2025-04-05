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Царьград

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Сбой в Альфа-банке: более 23 тысяч жалоб за сутки от пользователей в России

Сбой в Альфа-банке: более 23 тысяч жалоб за сутки от пользователей в России

На территории России зафиксированы массовые сбои в работе мобильного приложения и сайта Альфа-банка. Более 23 тысяч пользователей пожаловались на проблемы с доступом.

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