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FiNE NEWS

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Офис Зеленского обратился в прокуратуру с просьбой возбудить дело против Лукашенко

Офис президента Украины Владимира Зеленского направил в офис генерального прокурора страны обращение с просьбой рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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