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Царьград

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Росреестр Прикамья запустил викторину к 70-летию Дня строителя

Росреестр Прикамья запустил викторину к 70-летию Дня строителя

9 августа 2026 года строительная отрасль России отметит 70-летний юбилей Дня строителя. Праздник, учреждённый в 1955 году Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника "Дня строителя"», стал символом признания труда миллионов людей, возводящих города, дома и дороги, формирующих облик современной России.

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