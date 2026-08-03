Росреестр Прикамья запустил викторину к 70-летию Дня строителя

9 августа 2026 года строительная отрасль России отметит 70-летний юбилей Дня строителя. Праздник, учреждённый в 1955 году Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника "Дня строителя"», стал символом признания труда миллионов людей, возводящих города, дома и дороги, формирующих облик современной России.