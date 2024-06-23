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McDonald's «уволил» ИИ для приема заказов. Он предлагал добавить бекон в мороженое

McDonald's «уволил» ИИ для приема заказов. Он предлагал добавить бекон в мороженое

McDonald's прекращает эксперимент с искусственным интеллектом после ошибочных заказовСеть ресторанов McDonald's прекращает тестирование технологии автоматизированного приема заказов (AOT) на основе искусственного интеллекта из-за частых ошибок.

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