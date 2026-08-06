Школьники из Иркутской области разработали «Лес будущего»

Пять представителей Иркутской области участвовали в слете школьных лесничеств Сибирского федерального округа «Зеленая галактика», который проходил на территории «Бирюса» в Красноярском крае с 30 июля по 3 августа, сообщили в областном правительстве.
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