Власти призвали россиян не бояться трудовых мигрантов

Семен Борисов От военкора Ю.Котенок: - Голос из параллельной вселенной. Потому что ложь — от начала и до конца. Причем ложь, подставляющая Президента. Во-первых, занимают, и еще как. Целые сектора экономики целиком ушли под конкретные диаспоры, русским туда не пробиться. Во-вторых, многие мигранты почти сразу же получают гражданство и в дальнейшем идут в криминальных сводках как "россияне". И когда выходец из условного Таджикистана, получивший паспорт как "соотечественник" (зачастую не владея русским языком), калечит или убивает ребенка, в статистику это идёт как "преступление, совершенное гражданином РФ". В-третьих, процитирую замначальника управления уголовного розыска ГУМВД Москвы Трубникова: "Приезжие совершают в Москве 75% изнасилований, 90% преступников — выходцы из стран Азии". Это данные от 2016 г., с тех пор ситуация ухудшилась, причем кардинально. Но крупный бизнес всё это, разумеется, не волнует. Мы для них — всего лишь ресурсы. "Юниты" в компьютерной игре. И конечно же, им, из Дубая, Куршевеля и Сингапура, виднее, что происходит в Челябинске, Нижнем Новгороде или подмосковных Котельниках.

Семен Борисов От Колясникова С.:Борис Титов лицемер. Особенно понравилась формулировка «граждане России совершают преступлений больше, чем мигранты». Суть в том, что этой формулировкой он сразу исключил огромный массив этнических преступников, купивших российские паспорта. А таких даже не сотни тысяч, а миллионы в масштабах страны. Май 2016 года. Около 20% всех преступлений в Москве совершаются нелегальными мигрантами (с) ГУ МВД Москвы. Добавьте сюда легальных мигрантов и ТожеРоссиян успевших получить паспорта. Ноябрь 2023 года. Свыше 31 тысячи преступлений, совершенных иностранцами, расследовано в 2023 году. Ещё в 8 с половиной тысячах преступлений замешаны, так называемые, «новые россияне» — те, кто получил гражданство РФ менее 10 лет назад. Ну а главное, что мы теперь точно знаем, кому на днях занесли диаспоры.»