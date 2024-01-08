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Власти призвали россиян не бояться трудовых мигрантов

Власти призвали россиян не бояться трудовых мигрантов

Страх россиян перед иностранными рабочими безоснователен, считает уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов:"О страхе россиян перед мигрантами мне хорошо известно.

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Комментарии
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Семен Борисов
От военкора Ю.Котенок: - Голос из параллельной вселенной. Потому что ложь — от начала и до конца. Причем ложь, подставляющая Президента. Во-первых, занимают, и еще как. Целые сектора экономики целиком ушли под конкретные диаспоры, русским туда не пробиться. Во-вторых, многие мигранты почти сразу же получают гражданство и в дальнейшем идут в криминальных сводках как &quot;россияне&quot;. И когда выходец из условного Таджикистана, получивший паспорт как &quot;соотечественник&quot; (зачастую не владея русским языком), калечит или убивает ребенка, в статистику это идёт как &quot;преступление, совершенное гражданином РФ&quot;. В-третьих, процитирую замначальника управления уголовного розыска ГУМВД Москвы Трубникова: &quot;Приезжие совершают в Москве 75% изнасилований, 90% преступников — выходцы из стран Азии&quot;. Это данные от 2016 г., с тех пор ситуация ухудшилась, причем кардинально. Но крупный бизнес всё это, разумеется, не волнует. Мы для них — всего лишь ресурсы. &quot;Юниты&quot; в компьютерной игре. И конечно же, им, из Дубая, Куршевеля и Сингапура, виднее, что происходит в Челябинске, Нижнем Новгороде или подмосковных Котельниках.
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18 час.
Семен Борисов
От Колясникова С.:Борис Титов лицемер. Особенно понравилась формулировка «граждане России совершают преступлений больше, чем мигранты». Суть в том, что этой формулировкой он сразу исключил огромный массив этнических преступников, купивших российские паспорта. А таких даже не сотни тысяч, а миллионы в масштабах страны. Май 2016 года. Около 20% всех преступлений в Москве совершаются нелегальными мигрантами (с) ГУ МВД Москвы. Добавьте сюда легальных мигрантов и ТожеРоссиян успевших получить паспорта. Ноябрь 2023 года. Свыше 31 тысячи преступлений, совершенных иностранцами, расследовано в 2023 году. Ещё в 8 с половиной тысячах преступлений замешаны, так называемые, «новые россияне» — те, кто получил гражданство РФ менее 10 лет назад. Ну а главное, что мы теперь точно знаем, кому на днях занесли диаспоры.»
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18 час.
Надежда Белугина
Борис Титов хочет поднять народ на борьбу с мигрантами, чтобы он стал сам защищать себя? Ведь каждое его слово несёт нам только одно: &quot;Смиритесь. Так будет! Всё нормально!&quot; и вызывает в нас противодействие. Выхода нет, никто не поможет, вставайте, люди русские. Но люди разумнее таких говорунов, желающих бучи, и пока ещё обращаются к власти.  Увидев безразличие, может начать сам принимать меры, просто ведь терпит, ждёт нормальной реакции властей.  А Титов сам того не ведая, подбрасывает дровишки в костёр?
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17 час.

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