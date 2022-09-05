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"Повалил его на землю": жесткая драка посреди улицы в Приморье - видео

"Повалил его на землю": жесткая драка посреди улицы в Приморье - видео

Жители Приморья рассказали о жесткой драке двух мужчин, которая произошла сегодня в Уссурийске. По словам очевидцев, в районе улицы Кирова молодые люди что-то не поделили, после чего один из них буквально накинулся на другого.

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