Футбол: «Кубань» очнулась, «Черноморец» выдал «джентльменский набор»

Но оказалось, что «Кубань» все-таки жива. Не сложила лапки. Возможно, Евсееву удалось-таки достучаться до своих подопечных и встряхнуть команду, обладающую реально весьма боевым и квалифицированным составом.
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