🇺🇦 "ОХОТА НА ЛАЗАРЕТНЫХ": КАК ТЦКШНИКИ ОТЛОВИЛИ СОПРОВОЖДАЮЩЕГО ИНВАЛИДА НА ВОКЗАЛЕ В очередной раз они доказали: для них нет ничего святого.
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🇺🇦 "ОХОТА НА ЛАЗАРЕТНЫХ": КАК ТЦКШНИКИ ОТЛОВИЛИ СОПРОВОЖДАЮЩЕГО ИНВАЛИДА НА ВОКЗАЛЕ В очередной раз они доказали: для них нет ничего святого.
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