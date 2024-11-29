Валерий Федосеев Кончилась эпоха Сороса и прочих евреев. Народ стал понимать что от этой нации добра не получишь, только войну.

Галина Чужая Неужели украинский путь ничему не научил? Если нацгвардия не задушит протесты и пойдёт по пути Беркута беда будет. А главное этой хранцузской мадам так не хочется уходить, что она готова на всё.😡