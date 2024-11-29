Политика как он...
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Политика как она есть

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Грузинский спецназ выдвинулся к зданию парламента в Тбилиси

Грузинский спецназ выдвинулся к зданию парламента в Тбилиси

Грузинский спецназ выдвинулся к парламенту в Тбилиси, где находятся сторонники оппозиции. Об этом сообщает РИА Новости.

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Комментарии
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Валерий Федосеев
Кончилась эпоха Сороса и прочих евреев. Народ стал понимать что от этой нации добра не получишь, только войну.
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19 час.
Галина Чужая
Неужели   украинский путь ничему не научил? Если  нацгвардия не задушит протесты  и пойдёт по пути  Беркута беда будет. А главное этой хранцузской мадам так не хочется уходить, что она готова на всё.😡
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19 час.
Геннадий Исаков
Украина ничему не научила. Зачем грузинам понадобилось срочно влезать в ЕС? С пидорами хотят породниться, хотят обрушения своей экономики? Или стать полигоном для НАТО? Если эти безмозглые возьмут власть, Грузия погибнет. Чтоб спасти Грузию власть должна жестко подавить эту тупую толпу, любыми средствами, включая военные.
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9 час.

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