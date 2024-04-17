Все больше банков Китая перестает принимать платежи в юанях из России

В число банков КНР, практически переставших принимать юаневые платежи из России, вошли крупнейший китайский банк ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou, пишут “Известия” со ссылкой на источник из бизнес сообщества и представителей бизнеса.
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