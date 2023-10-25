Со студентами Уссурийска серьезно поговорили транспортные полицейские

Сотрудники по делам несовершеннолетних ЛО МВД России на станции Уссурийск провели встречу с учащимися автомобильно-технического колледже и рассказали о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, по материалам ЛО МВД России на ст.