Meizu представила смарт-кольцо StartV Ring 2 с мониторингом уровня сахара в крови и д...

Meizu представила смарт-кольцо StartV Ring 2 с мониторингом уровня сахара в крови и других показателей здоровья за $185Компания DreamSmart (бренд Meizu) представила сегодня на мероприятии в Китае умное кольцо «два в одном» Meizu StartV Ring 2, которое позволяет отслеживать важнейшие показатели здоровья и производить оценку риска возникновения гипергликемии, определяя содержание глюкозы в крови с точностью до 80 %.
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