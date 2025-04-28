В 1951 году М.А. Кузаков организовал студенческое конструкторское бюро по разработке планера «Голубь мира».
МАК-15
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В 1951 году М.А. Кузаков организовал студенческое конструкторское бюро по разработке планера «Голубь мира».
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