Член Госсовета КНР подчеркнула необходимость развития услуг питания для пожилых людей и дальнейшей помощи пострадавшим от стихийных бедствий

Шицзячжуан, 19 апреля /Синьхуа/ -- Член Госсовета КНР Шэнь Ицинь призвала развивать услуги по организации питания в рамках инициатив по уходу за пожилыми людьми, а также оказывать дальнейшую помощь пострадавшим от стихийных бедствий.
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