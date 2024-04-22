Член Госсовета КНР подчеркнула необходимость развития услуг питания для пожилых людей и дальнейшей помощи пострадавшим от стихийных бедствий

Шицзячжуан, 19 апреля /Синьхуа/ -- Член Госсовета КНР Шэнь Ицинь призвала развивать услуги по организации питания в рамках инициатив по уходу за пожилыми людьми, а также оказывать дальнейшую помощь пострадавшим от стихийных бедствий.