Прогноз Путина сбывается с фантастической скоростью. Стармера и Макрона уже вызвали на ковёр

Западные издания пишут, что администрация США устроила Европе "холодный душ", оценивая происходящее. Однако, судя по всему, это лишь малая часть от всего процесса, который по-настоящему запустил Трамп.
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