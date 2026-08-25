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Газета.ру

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Финляндия заключила многомиллиардный контракт на поставку боевых беспилотников

Финляндия заключила многомиллиардный контракт на поставку боевых беспилотников

Финские силы обороны подписали соглашение на закупку FPV-дронов у компании Insta на €14 млн. Об этом сообщает командование материально-технического обеспечения сил обороны страны, его цитирует РИА Новости.

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