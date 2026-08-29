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Царьград

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Почему инопланетяне никогда не прилетят на Землю: три научные причины

Почему инопланетяне никогда не прилетят на Землю: три научные причины

Секретные архивы об НЛО снова заставили мир говорить о пришельцах.Публикация секретных архивов об НЛО и новые фильмы снова подогрели веру людей в пришельцев.

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