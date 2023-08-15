Царьград

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"Во время родов упал на бетонный пол": в Челябинске пару судят за попытку убить младенца

"Во время родов упал на бетонный пол": в Челябинске пару судят за попытку убить младенца

Пьяная женщина родила под лестницей, ведущей в бар.В Челябинске 39-летнюю мать двухмесячной девочки будут судить сразу по трём статьям: подстрекательство к совершению убийства, покушение на убийство новорожденного ребёнка и оставление в опасности.

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