“Уже и не нужна”, – Юрий Лоза сделал печальное заявление об Алле Пугачевой

Юрий Лоза поразмыслил о том, как Алла Пугачева сама привела свою карьеру к краху. Несомненно, она была великой артисткой, но внимание публики всегда было привлечено к Примадонне не только благодаря ее творчеству, но и из-за скандальной жизни.