Учёные рассказали, как употребление чёрного чая влияет на смертность

С молоком или сахаром, тёплый или холодный — это не важно. Новое исследование на основе данных Британского биобанка показало, что люди, выпивающие две или более чашек чёрного чая в день, имеют более низкий риск смертности — на 9-13%.
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