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Все 194 парка Московской области обработали против клещей

Все 194 парка Московской области обработали против клещей

Процедуру будут повторять, чтобы максимально обезопасить посетителей на протяжении всего лета. В муниципалитетах Московской области находятся 194 парка, и все они прошли акарицидную обработку против клещей, сообщили в областном министерстве благоустройства.

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