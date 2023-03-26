В Приморье драгдилеры попались в руки правоохранителей из-за опасной езды за рулем

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции отдела МВД России по городу Артему обратили внимание на автомашину марки Toyota Corolla, которая передвигалась с нарушением Правил дорожного движения.
Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции отдела МВД России по городу Артему обратили внимание на автомашину марки Toyota Corolla, которая передвигалась с нарушением Правил дорожного движения.
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