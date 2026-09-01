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Рифат Сабитов отметил, что ВГТРК и ее региональные филиалы вносят большой вклад в сохранение культурного наследия

Рифат Сабитов отметил, что ВГТРК и ее региональные филиалы вносят большой вклад в сохранение культурного наследия

Председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, член Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, заместитель генерального директора — руководитель регионально департамента ВГТРК Рифат Сабитов принял участие в VI Всероссийском фестивале национального вещания «Голос Евразии — 2026», состоявшемся в Дагестане.

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