День российской науки 8 февраля 2024 года посвящён открытиям знаменитых учёных Юлия СкворцоваОдной из удивительных отечественных праздников, посвященных Дню российской науки, является 8 февраля 2024 года.
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