Экс-игрок "Зенита" Деменко призвал Тюкавина не уезжать в Европу

Бывший хавбек петербургского "Зенита", московского "Спартака", "Краснодара" и сборной России Максим Деменко призвал 21-летнего нападающего столичного "Динамо" Константина Тюкавина не торопиться с переходом в топовый европейский чемпионат.
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