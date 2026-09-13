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Калужские новости

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«Калуга» играет дома с «Динамо» из Владивостока

«Калуга» играет дома с «Динамо» из Владивостока

Матч стартует в 14:00, за «Калугу» сыграют Ещенко, Шевченко, Далиев, Чибисов и другие. Состав «Динамо» из Владивостока включает Печенкина, Николаеву, Гуренко и других.

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