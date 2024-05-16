"Ростех" и "Ростелеком" объединяют усилия в борьбе с кибератаками

Крупнейшие государственные корпорации России объединяют усилия в борьбе с киберпреступностью. Госкорпорация "Ростех" и телекоммуникационная компания "Ростелеком" подписали соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности (ИБ), которое направлено на укрепление обороноспособности страны и обеспечение технологического суверенитета.