"Ростех" и "Ростелеком" объединяют усилия в борьбе с кибератаками

Крупнейшие государственные корпорации России объединяют усилия в борьбе с киберпреступностью. Госкорпорация "Ростех" и телекоммуникационная компания "Ростелеком" подписали соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности (ИБ), которое направлено на укрепление обороноспособности страны и обеспечение технологического суверенитета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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