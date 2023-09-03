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5 страшных трагедий в СССР, которые замалчивали советские СМИ

5 страшных трагедий в СССР, которые замалчивали советские СМИ

Одна из особенностей тоталитарных режимов — тщательная фильтрация негативной информации. В СССР она проявлялась особенно ярко: в советских газетах замалчивались события, связанные с любыми, даже природными катастрофами, не говоря о техногенных.

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