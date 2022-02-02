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Кондратюк сделал степ-аут на тройном акселе на тренировке в Пекине-2022, Семененко не делал четверные, Мозалев – не прыгал

Российские фигуристы провели тренировку на Олимпиаде-2022 в Пекине. Андрей Мозалев откатал короткую программу без прыжков.

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