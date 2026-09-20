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Царьград

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Зеленский капитулирует. Это признали даже на Западе

Зеленский капитулирует. Это признали даже на Западе

Немецкое издание Junge Welt расценило заявление Владимира Зеленского об окончании боевых действий как готовность сдаться и признать поражение.

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