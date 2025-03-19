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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Малинин намерен сделать семь четверных в произвольной программе на ЧМ-2025

Чемпионат мира пройдет в Бостоне с 25 по 30 марта. «Я действительно с нетерпением жду турнира! Это будет потрясающе.

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