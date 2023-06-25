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Лучшие места для парковки бизнеса

Лучшие места для парковки бизнеса

АЦ «Эксперт» завершил очередную волну исследования индустриальных парков (ИП) и особых экономических зон (ОЭЗ) России и подготовил рейтинг по итогам 2022 года.

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