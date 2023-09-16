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Личка о «Динамо» после 1:1 с «Пари НН»: «Хватит показывать фигурное катание, артистизм, технику. Мы не «Барса», способная играть красиво и забивать по 4–5 мячей»

Личка о «Динамо» после 1:1 с «Пари НН»: «Хватит показывать фигурное катание, артистизм, технику. Мы не «Барса», способная играть красиво и забивать по 4–5 мячей»

«Сегодня мы должны были терпеть, открыв счет, и искать шансы в контратаках. Однако мы сами пропустили контратаку.

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