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Уэйн Руни: «Безумие, если «Бавария» не выиграет трофей. Но Кейн невероятен, он всегда будет забивать»

Форвард «Баварии» ранее трижды забил в матче 25-го тура против «Майнца» (8:1). «Я не ожидал ничего меньшего.

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