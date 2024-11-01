В Крыму построят еще 12 школ чтобы дети не учились во вторую смену

В Крыму свыше 21 тысячи детей в 94 школах учатся во вторую смену. Это более 9% всех учащихся. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов Фото: Наталья СомоваБольше всего таких детей в Симферополе, Феодосии, Ялте, Бахчисарайском и Симферопольском районах.