Отказ от практики сжигания кустарника в Австралии привел к учащению пожаров

Отказ от практики сжигания кустарников, проводимая коренными народами Австралии и сократившей вдвое кустарниковый покров, после европейской колонизации привел к увеличению количества кустарников, которые подпитывают сегодняшние катастрофические мегапожары на Зеленом Континенте.
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