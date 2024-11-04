Отказ от практики сжигания кустарника в Австралии привел к учащению пожаров

Отказ от практики сжигания кустарников, проводимая коренными народами Австралии и сократившей вдвое кустарниковый покров, после европейской колонизации привел к увеличению количества кустарников, которые подпитывают сегодняшние катастрофические мегапожары на Зеленом Континенте.