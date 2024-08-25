В Steam вышел бюджетный “Resident Evil” с красивой героиней Игра Selene’s Unbearable Night, хорр...

В Steam вышел бюджетный “Resident Evil” с красивой героинейИгра Selene’s Unbearable Night, хоррор-экшен от третьего лица, вдохновленный серией Resident Evil, недавно официально вышла из раннего доступа Steam, спустя год после своего первого релиза.
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