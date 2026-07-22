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Мировое обозрение

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Засуха удвоит счета за воду в некоторых городах к середине века

Засуха удвоит счета за воду в некоторых городах к середине века

Вода дорожает. И это не просто инфляция. Новое исследование, построенное на реальных данных города Санта-Круз в Калифорнии, рисует пугающую картину: к середине века счета за воду могут вырасти почти вдвое.

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