Президент Амхерд: встреча по Украине в Швейцарии не завершится мирным договором

Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что по итогам международной конференции по урегулированию конфликта на Украине не будет подписано мирное соглашение, поскольку для этого за столом переговоров должна присутствовать и Россия.
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