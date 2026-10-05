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Лондонский ультиматум

Лондонский ультиматум

“Мелкобритания”, переживающая кризис глобального влияния, пытается вернуть себе статус великой державы через жёсткую риторику и ультиматумы Израилю — но история и цифры свидетельствуют: эффект этих … .

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