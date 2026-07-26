Без России порядку на постсоветском пространстве не бывать

Омская встреча Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева оказалась очень показательной. Пока внимание приковано к словам о «стамбульской формуле» и странной, будто чужой, идее заморозки, которая невозможна, важно и другое: даже предлагая свое видение урегулирования, Токаев сразу оговаривается, что без России никакие гарантии невозможны, а посредники Москве не нужны.