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Без России порядку на постсоветском пространстве не бывать

Без России порядку на постсоветском пространстве не бывать

Омская встреча Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева оказалась очень показательной. Пока внимание приковано к словам о «стамбульской формуле» и странной, будто чужой, идее заморозки, которая невозможна, важно и другое: даже предлагая свое видение урегулирования, Токаев сразу оговаривается, что без России никакие гарантии невозможны, а посредники Москве не нужны.

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