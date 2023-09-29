Посттравматическое стрессовое расстройство — актуальность настоящего времени

Климов Леонид Владимирович, к.м.н., старший научный сотрудник, врач-невролог Института цереброваскулярной патологии и инсульта «Федерального центра мозга и нейротехнологий» ФМБА России [embedded content] Adblock test (Why?) .
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