Россия нанесет удар по базе страны НАТО на Украине — Медведев

Виктор Хованов

О! Аника-воин наш разошёлся. Ой сейчас всё НАТО обосрётся! Давно надо было 3,14Zдануть по чему-нить существенному. Для начала Газ и Нефть Европе перекрыть 23-го февраля 2023-го, на следующий день после объявления СВО. А мы всё надеемся на Деда Мороза с его холодными зимами. Гитлер в 42-м не зря пошёл на Кавказ, а не на Москву. Себе за нефтью, а нам кран перекрыть. Сделали-бы так - давно бы эти экономики "схлопнулись". После взрыва крейсера Москва, взорвать "неизвестно кем" пару авианосцев, после газопровода - "рыбами" кабель + ещё что-нить перегрызть, ну или намотать на винт мотора неизвестно кому принадлежащей рыболовецкой лодки. Всё время по нарастающей. А мы всё щадящими ответными ударами высокоточными сверхзвуковыми дорогостоящими ракетами по взводным опорным пунктам нашего ex-братского народа . А мировой Нео-фашизм-СШАзм от этой безнаказанности только ещё больше наглеет. Каждая наша ответная ракета, мина, снаряд должны приносить "прибыль" - стоимость разрушенного должна кратно превосходить стоимость использованного вида оружия поражения. Берите на вооружение пример с америкосов - ковровые бомбардировки. Пример с евреев - нагнать ужас на пару следующих поколений. Поголовная денацификация до полной депопуляции. Территории не нужны для ведения хозяйства? Тогда пусть на месте этих территорий будет контрольно-следовая полоса или санитарная зона между НАМИ и НИМИ густо напичканная всяким взрывоопасным дерьмом. А он всё щёки раздувает. Имитирует госслужбу.