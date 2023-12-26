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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Россия нанесет удар по базе страны НАТО на Украине — Медведев

Россия нанесет удар по базе страны НАТО на Украине — Медведев

У бандеровского режима и Запада не должно быть никаких иллюзий, как отреагирует Москва на размещение на Украине военной базы страны НАТО.

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Комментарии
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Виктор Хованов
О! Аника-воин наш разошёлся. Ой сейчас всё НАТО обосрётся! Давно надо было 3,14Zдануть по чему-нить существенному. Для начала Газ и Нефть Европе перекрыть 23-го февраля 2023-го, на следующий день после объявления СВО. А мы всё надеемся на Деда Мороза с его холодными зимами. Гитлер в 42-м не зря пошёл на Кавказ, а не на Москву. Себе за нефтью, а нам кран перекрыть. Сделали-бы так - давно бы эти экономики &quot;схлопнулись&quot;. После взрыва крейсера Москва, взорвать &quot;неизвестно кем&quot; пару авианосцев, после газопровода - &quot;рыбами&quot; кабель + ещё что-нить перегрызть, ну или намотать на винт мотора неизвестно кому принадлежащей рыболовецкой лодки. Всё время по нарастающей. А мы всё щадящими ответными ударами высокоточными сверхзвуковыми дорогостоящими ракетами по взводным опорным пунктам нашего ex-братского народа . А мировой Нео-фашизм-СШАзм от этой безнаказанности только ещё больше наглеет.  Каждая наша ответная ракета, мина, снаряд должны приносить &quot;прибыль&quot; - стоимость разрушенного должна кратно превосходить стоимость использованного вида оружия поражения. Берите на вооружение пример с америкосов - ковровые бомбардировки. Пример с евреев - нагнать ужас на пару следующих поколений. Поголовная денацификация до полной депопуляции. Территории не нужны для ведения хозяйства? Тогда пусть на месте этих территорий будет контрольно-следовая полоса или санитарная зона между НАМИ и НИМИ густо напичканная всяким взрывоопасным дерьмом. А он всё щёки раздувает. Имитирует госслужбу.
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33 мин.
Кот Рыжый
ОТЛИЧНО СКАЗАНО!!!
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29 мин.
александр петров
Вот я одного не могу понять. Если удар по Феодосии был нанесен авиацией руины ракетами либо СГА  либо &quot;ландона&quot;, значит у руины есть еще таки аэродромы! Вопрос. А почему они есть? Если наведение совершалось западными самолетами разведки из нейтральных вод их что нет возможности намертво отглушить? Ну типа была электроника и резко заказала долго жить. Вопросов много, да вот ответов на них нет. И потом. А что ПВО в Крыму не видела этих атак? Как так могло случиться?
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29 мин.

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