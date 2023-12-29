NBE: новая инсулиновая система позволяет делать укол лишь раз в неделю

Китайские ученые из Чжэцзянского университета создали и протестировали технологию "умного инсулина", которая призвана сократить количество инъекций для поддержания уровня глюкозы в организме людей с диабетом первого типа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии