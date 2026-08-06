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Наш потерянный мир

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В Саудовской Аравии сообщили о пострадавших гражданских при атаке хуситов

В Саудовской Аравии сообщили о пострадавших гражданских при атаке хуситов

Официальный представитель аравийской коалиции бригадный генерал Турки аль-Малики сообщил, что в результате атаки хуситов из движения «Ансар Аллах» на саудовский город Найран пострадали 11 мирных жителей, включая женщину и четырёхлетнего ребёнка.

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