Адвокат Шпигеля подтвердил подачу прокуратурой жалобы на решение суда

Известия/Кристина Кормилицына Адвокат основателя фармацевтической компании "Биотэк", бывшего сенатора Бориса Шпигеля Олег Сорокин подтвердил РЕН ТВ информацию о подаче прокуратурой жалобы на решение суда об освобождении экс-сенатора.
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