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Николя Батюм: «Два года назад я больше думал о завершении карьеры»

Форвард «Клипперс» Николя Батюм признался, что два года назад больше думал о завершении карьеры. «Два года назад я не думал, что сегодня буду на этом месте, буду играть важные минуты и важную роль в команде, претендующей на чемпионство.

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