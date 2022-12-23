Николя Батюм: «Два года назад я больше думал о завершении карьеры»

Форвард «Клипперс» Николя Батюм признался, что два года назад больше думал о завершении карьеры. «Два года назад я не думал, что сегодня буду на этом месте, буду играть важные минуты и важную роль в команде, претендующей на чемпионство.
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