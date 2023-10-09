Депутат Журова оценила увольнение тренера в Эстонии за поздравление Путина

Депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала новость о том, что сербского тренера эстонского мини-футбольного клуба "Смсраха" Владимира Йовановича уволили за пост в социальной сети, в котором он поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.
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